Inchiesta Bari su conti spiati, consultati anche i dati delle carte di credito (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ex dipendente di Intesa Sanpaolo indagato dalla Procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato avrebbe spiato non solo i conti, ma anche i movimenti delle carte di credito di politici, ministri, magistrati, sportivi e personaggi famosi. Inoltre, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani sarebbe riuscito a consultare anche i conti di altre banche. Tg24.sky.it - Inchiesta Bari su conti spiati, consultati anche i dati delle carte di credito Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ex dipendente di Intesa Sanpaolo indagato dalla Procura diper accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato avrebbe spiato non solo i, mai movimentididi politici, ministri, magistrati, sportivi e personaggi famosi. Inoltre, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani sarebbe riuscito a consultaredi altre b

