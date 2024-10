Incendio a Chieti Scalo, ispezione alla Mag.Ma di polizia e Asl per individuare le cause (Di sabato 12 ottobre 2024) Al momento si esclude il rogo doloso riguardo all'Incendio che il 30 settembre scorso è divampato alla Mag.Ma di Chieti Scalo, azienda che tratta rifiuti industriali recuperando materiale plastico e cellulosa. Intanto è stata eseguita un'ispezione da parte della squadra mobile della Questura Chietitoday.it - Incendio a Chieti Scalo, ispezione alla Mag.Ma di polizia e Asl per individuare le cause Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Al momento si esclude il rogo doloso riguardo all'che il 30 settembre scorso è divampatoMag.Ma di, azienda che tratta rifiuti industriali recuperando materiale plastico e cellulosa. Intanto è stata eseguita un'da parte della squadra mobile della Questura

