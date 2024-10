I comitati sull’ex Palasharp: "Meglio nuove case popolari che degrado e abbandono" (Di sabato 12 ottobre 2024) Meglio nuove case popolari che il degrado attuale. I residenti del quartiere San Siro aprono all’ipotesi avanzata dal sindaco Giuseppe Sala di realizzare alloggi popolari comunale dove ora c’è l’ex Palasharp, abbandonato dal 2012. I rappresentati dei vari comitati di quartiere si sono riuniti giovedì al Bosco di via Chiarelli per fare il punto della situazione dopo che il primo cittadino ha svelato che il terreno comunale di Lampugnano potrebbe fare parte del Piano Casa di Palazzo Marino. Presenti i consiglieri comunali Alessandro Giungi (Pd) ed Enrico Fedrighini (gruppo misto). Ilgiorno.it - I comitati sull’ex Palasharp: "Meglio nuove case popolari che degrado e abbandono" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)che ilattuale. I residenti del quartiere San Siro aprono all’ipotesi avanzata dal sindaco Giuseppe Sala di realizzare alloggicomunale dove ora c’è l’ex, abbandonato dal 2012. I rappresentati dei varidi quartiere si sono riuniti giovedì al Bosco di via Chiarelli per fare il punto della situazione dopo che il primo cittadino ha svelato che il terreno comunale di Lampugnano potrebbe fare parte del Piano Casa di Palazzo Marino. Presenti i consiglieri comunali Alessandro Giungi (Pd) ed Enrico Fedrighini (gruppo misto).

Svolta per l’ex Palasharp. Sala : nuove case popolari nell’area di Lampugnano - A svelarlo, rispondendo ieri mattina alle domande dei cronisti a margine della cerimonia per il 164° anniversario della fondazione della Polizia locale all’Arena Civica, è stato il primo cittadino: "Al momento l’ex Palasharp è affidato all’assessore alla Casa Guido Bardelli. Stiamo cercando di individuare spazi per elaborare il nostro Piano Casa. (Ilgiorno.it)