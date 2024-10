Hamilton-Ferrari, annuncio sul futuro: tifosi della Rossa di stucco (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra meno di tre mesi, Lewis Hamilton sarà finalmente il nuovo pilota della Ferrari. L’ultimo annuncio esalta i tifosi del Cavallino Rampante Sono sei i Gran Premi che mancano alla conclusione del Mondiale di Formula 2024. A differenza di quanto accaduto nelle ultime due edizioni, tutto è ancora in bilico nelle classifiche piloti e costruttori con Verstappen e la McLaren al comando rispettivamente con 52 e 41 punti di vantaggi su Norris e la Red Bull. Hamilton alla Ferrari, ormai manca pochissimo (Foto LaPresse) – Serieanews.comLa pausa autunnale del Mondiale si concluderà nel weekend del 18-20 ottobre quando è previsto il GP degli Usa a Austin in Texas con la sprint al sabato. Seguiranno altre due settimane di gare con il GP del Messico e quello del Brasile prima della conclusione prevista, tra novembre e dicembre, con i GP di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Serieanews.com - Hamilton-Ferrari, annuncio sul futuro: tifosi della Rossa di stucco Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Tra meno di tre mesi, Lewissarà finalmente il nuovo pilota. L’ultimoesalta idel Cavallino Rampante Sono sei i Gran Premi che mancano alla conclusione del Mondiale di Formula 2024. A differenza di quanto accaduto nelle ultime due edizioni, tutto è ancora in bilico nelle classifiche piloti e costruttori con Verstappen e la McLaren al comando rispettivamente con 52 e 41 punti di vantaggi su Norris e la Red Bull.alla, ormai manca pochissimo (Foto LaPresse) – Serieanews.comLa pausa autunnale del Mondiale si concluderà nel weekend del 18-20 ottobre quando è previsto il GP degli Usa a Austin in Texas con la sprint al sabato. Seguiranno altre due settimane di gare con il GP del Messico e quello del Brasile primaconclusione prevista, tra novembre e dicembre, con i GP di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

