Greta Thunberg alla fabbrica ex Gkn per assemblea operai (Di sabato 12 ottobre 2024) L'attivista svedese Greta Thunberg è arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio per incontrare gli operai in lotta. Greta Thunberg, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all'interno dove oggi si tiene un'assemblea. Quotidiano.net - Greta Thunberg alla fabbrica ex Gkn per assemblea operai Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) L'attivista svedeseè arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio per incontrare gliin lotta., accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all'interno dove oggi si tiene un'

