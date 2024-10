Quifinanza.it - Gli emittenti investment grade restano in ottima salute

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le politiche di allentamento della stretta monetaria messe in campo dalle principali Banche Centrali, unite alla solida crescita economica e alla moderazione dell’inflazione, dovrebbero rappresentare una combinazione di fattori favorevoli per le obbligazioni societarie. E’ quanto sottolinea Tim Crawmer, Global Credit Strategist di Payden & Rygel. Âin Riteniamo che un “soft landing” resti lo scenario piĂą probabile in un orizzonte temporale di un anno e, per il resto del 2024, continuiamo a prevedere una crescita sostenuta del Pil statunitense, con un tasso di disoccupazione leggermente superiore al 4% e un’inflazione in moderazione. In prospettiva, “vediamo una crescita del Pil in linea con il trend (~2%), con l’inflazione core in calo a un ritmo piĂą rapido verso il target del 2% stabilito dalla Fed.