Fridays in piazza: No all’ecocidio, No al genocidio (Di sabato 12 ottobre 2024) «Nessuno sarà libero finché tutti non lo saranno. Di fronte a un genocidio non si può restare neutrali». Kefiah sulle spalle, microfono in mano, Greta Thunberg ha chiuso così, applauditissima, Fridays in piazza: No all’ecocidio, No al genocidio il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Fridays in piazza: No all’ecocidio, No al genocidio Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Nessuno sarà libero finché tutti non lo saranno. Di fronte a unnon si può restare neutrali». Kefiah sulle spalle, microfono in mano, Greta Thunberg ha chiuso così, applauditissima,in: No, No alil manifesto.

