Ex Milan Yacine Adli è rinato a Firenze | partenza bomba I numeri

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ex, la rivincita e rinascita di: il francese brilla in maglia viola e si prende già i tifosi della Fiorentina. IUn inizio ai limiti dello strabiliante per l’ex centrocampista del. Il francese a malincuore ha dovuto lasciare i rossoneri, con la quale aveva stretto un rapporto rimasto nel cuore come da lui stesso più volte affermato. Destinazione Fiorentina, una nuova avventura per un giocatore che suda la maglia e si sacrifica sempre e comunque. Palladino dopo qualche partita lo schiera titolare ed ecco che arriva la ricompensa: 6 partite ufficiali per lui con la maglia viola tra campionato e coppe europee: 2 reti e 1 assist. Uno di questi goal arrivato proprio contro i rossoneri di Paulo Fonseca, partita in cuiha giocato meravigliosamente.