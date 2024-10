Doppia tegola per l’Inter: 40 milioni di euro in fumo (Di sabato 12 ottobre 2024) Brutte notizie per il club nerazzurro durante la seconda sosta dedicata agli impegni delle Nazionali di questa stagione Uno dei principali problemi degli ultimi anni del mondo del calcio, più volte sottolineato da calciatori e allenatori, riguarda il numero sempre più crescente di partite a livello sia di club che nazionale. Come se non bastasse, quest’anno l’Uefa ha introdotto un formato inedito della Champions League con più partite rispetto alle edizioni precedenti, senza dimenticare che la prossima estate farà il suo esordio il nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa. Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itCome spesso avviene in questi casi, a pagarne le conseguenze è soprattutto la tenuta fisica dei calciatori. Nelle ultime settimane, ad esempio, si è moltiplicato il numero di infortuni sia di natura traumatica che muscolare. Calciomercato.it - Doppia tegola per l’Inter: 40 milioni di euro in fumo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Brutte notizie per il club nerazzurro durante la seconda sosta dedicata agli impegni delle Nazionali di questa stagione Uno dei principali problemi degli ultimi anni del mondo del calcio, più volte sottolineato da calciatori e allenatori, riguarda il numero sempre più crescente di partite a livello sia di club che nazionale. Come se non bastasse, quest’anno l’Uefa ha introdotto un formato inedito della Champions League con più partite rispetto alle edizioni precedenti, senza dimenticare che la prossima estate farà il suo esordio il nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa. Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itCome spesso avviene in questi casi, a pagarne le conseguenze è soprattutto la tenuta fisica dei calciatori. Nelle ultime settimane, ad esempio, si è moltiplicato il numero di infortuni sia di natura traumatica che muscolare.

