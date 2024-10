Donna di 96 anni in una casa popolare con muffa e acqua a Milano: “Vergogna, mi hanno promesso nuovo alloggio” (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo un anno con il letto in cucina nella casa inagibile del Comune di Milano, c'è finalmente un nuovo appartamento per la signora Emilia: la sua storia a Fanpage.it. Fanpage.it - Donna di 96 anni in una casa popolare con muffa e acqua a Milano: “Vergogna, mi hanno promesso nuovo alloggio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo un anno con il letto in cucina nellainagibile del Comune di, c'è finalmente un nuovo appartamento per la signora Emilia: la sua storia a Fanpage.it.

