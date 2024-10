Domenica di carta, il 13 ottobre biblioteche e archivi aperti. Elenco eventi (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre 2024 torna Domenica di carta, l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura in cui biblioteche e archivi statali aprono straordinariamente. L'iniziativa del Mic ha l'obiettivo di far scoprire la ricchezza del patrimonio culturale custodito. L'articolo Domenica di carta, il 13 ottobre biblioteche e archivi aperti. Elenco eventi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024)132024 tornadi, l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura in cuistatali aprono straordinariamente. L'iniziativa del Mic ha l'obiettivo di far scoprire la ricchezza del patrimonio culturale custodito. L'articolodi, il 13

