Ilrestodelcarlino.it - Crolla albero alle materne. Attimi di paura tra i bimbi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un pioppo grigio di 18 metrisui giochi che si trovavano nel giardino della materna comunale Gastone Rossi in largo Lercaro. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. A cominciare dai, tutti illesi perché tenuti dentro dmaestre. Lo schianto dell’ne è avvenuto, all’improvviso, all’una di giovedì.19, nella mail dei genitori è arrivata la spiegazione ufficiale e le scuse di Veronica Ceruti, direttrice dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni che fa capo all’assessorato guidato da Daniele Ara che si è poi recato alla Gastone Rossi per incontrare maestre e dade. La prossima settimana si terrà un’assemblea con genitori e maestre con gli assessori alla Scuola e ai Lavori Pubblici, Ara e Simone Borsari, oltre ai tecnici responsabili della manutenzione, per illustrare le modalità di manutenzione del verde scolastico.