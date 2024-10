Briatore lo ha appena annunciato: colpo dalla Ferrari (Di sabato 12 ottobre 2024) Briatore lo ha appena annunciato rompendo tutti gli indugi: c’è stata la volontà di piazzare il colpo direttamente dalla Ferrari Flavio Briatore è tornato in corsa diventando un consulente della Alpine. E questo lo sappiamo. L’imprenditore italiano, che di talenti dentro la Formula Uno ne ha trovati e che ha fatto crescere, adesso vuole fare quello che nel corso della sua carriera gli è riuscito meglio: vincere. O almeno cercare di farlo. Briatore (Lapresse) – Ilveggente.itCitato dal portale tedesco Motorsport-Magazin, Briatore ha svelato un retroscena importante, confermando tutte le voci che erano uscite fuori nel corso dei mesi scorsi. Sì, proprio così: la Alpine, per il prossimo anno, aveva cercato di prendere Sainz prima che lo stesso spagnolo, anche un po’ a sorpresa, decidesse di abbracciare e sposare il progetto della Williams. Ilveggente.it - Briatore lo ha appena annunciato: colpo dalla Ferrari Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di sabato 12 ottobre 2024)lo harompendo tutti gli indugi: c’è stata la volontà di piazzare ildirettamenteFlavioè tornato in corsa diventando un consulente della Alpine. E questo lo sappiamo. L’imprenditore italiano, che di talenti dentro la Formula Uno ne ha trovati e che ha fatto crescere, adesso vuole fare quello che nel corso della sua carriera gli è riuscito meglio: vincere. O almeno cercare di farlo.(Lapresse) – Ilveggente.itCitato dal portale tedesco Motorsport-Magazin,ha svelato un retroscena importante, confermando tutte le voci che erano uscite fuori nel corso dei mesi scorsi. Sì, proprio così: la Alpine, per il prossimo anno, aveva cercato di prendere Sainz prima che lo stesso spagnolo, anche un po’ a sorpresa, decidesse di abbracciare e sposare il progetto della Williams.

