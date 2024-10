Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta. Sei persone arrestate. Sequestrati due immobili

(Di sabato 12 ottobre 2024)seidueal termine di un’indagine pernei confronti di una società operante nel settore dell’antincendio.I I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere e a due per arresti domiciliari e a un decreto di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, su richiesta della Procura, al termine di un’indagine che ha interessato una società con sede a Novara ma operante nel Gallaratese. L’attività svolta dalle Fiamme gialle di Gallarate ha avuto inizio con l’analisi della società e i relativi debiti tributari e previdenziali accumulati. Successivamente, con ulteriori approfondimenti e l’ascolto di diversi soggetti coinvolti, è emerso che la società era stata depauperata di ingenti somme.