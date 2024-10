Avellino-Casertana, i convocati di mister Biancolino (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista del match tra Avellino e Casertana, valido per la nona giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Avellinotoday.it - Avellino-Casertana, i convocati di mister Biancolino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista del match tra, valido per la nona giornata del campionato di serie C Now,Raffaeleha diramato la seguente lista di:Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38

Avellino-Casertana - Iori : "Lupi forti - ma possiamo metterli in difficoltà. Ci sono tre assenti" - Alla ricerca del riscatto. Smaltita la delusione per la sconfitta interna con il Catania, la Casertana riparte e si prepara al match contro l'Avellino, in programma domenica 13 ottobre allo Stadio Partenio-Lombardi. Manuel Iori interviene in conferenza stampa e presenta il derby: "Ho visto una... (Casertanews.it)

Avellino-Casertana - Biancolino : "Sarà partita tosta - ma i miei ragazzi stanno crescendo. Sulle scelte e sul cambio modulo…" - L'Avellino ritrova il Partenio-Lombardi. Archiviata la goleada rifilata al Crotone allo Scida e conquistata la seconda vittoria consecutiva in campionato, la squadra biancoverde attende la Casertana per la nona giornata del campionato di Serie C. Raffaele Biancolino presenta la sfida in... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana - al Partenio attesi i tifosi rossoblù : via alla prevendita - La Casertana è tornata ad allenarsi questa mattina e si avvicina alla partita di domenica 13 ottobre contro l’Avellino, in programma allo Stadio Partenio-Lombardi, alle ore 19.30. Archiviata la sconfitta contro il Catania, il gruppo di Manuel Iori va alla ricerca del riscatto per riprendere la... (Today.it)