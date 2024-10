Alcione-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di sabato 12 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Alcione-Triestina, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Inizio di stagione da incubo per gli alabardati, che con soli 5 punti stazionano sul fondo della classifica assieme alla Pergolettese, con una lunghezza in più dell’Arzignano ultimo. Dopo l’esonero di Michele Santoni la società non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, quindi in panchina ci sarà nuovamente l’allenatore ad interim Geppino Marino, che nell’ultimo turno ha raccolto un pareggio interno contro la Pro Vercelli. Dall’altra parte c’è una formazione in salute come quella milanese, reduce da tre vittorie consecutive che la hanno lanciata addirittura al sesto posto della classifica da neopromossa, con la volontà di continuare questo periodo molto positivo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la nona giornata del girone A di/2025. Inizio di stagione da incubo per gli alabardati, che con soli 5 punti stazionano sul fondo della classifica assieme alla Pergolettese, con una lunghezza in più dell’Arzignano ultimo. Dopo l’esonero di Michele Santoni la società non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, quindi in panchina ci sarà nuovamente l’allenatore ad interim Geppino Marino, che nell’ultimo turno ha raccolto un pareggio interno contro la Pro Vercelli. Dall’altra parte c’è una formazione in salute come quella milanese, reduce da tre vittorie consecutive che la hanno lanciata addirittura al sesto posto della classifica da neopromossa, con la volontà di continuare questo periodo molto positivo.

