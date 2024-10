Zonawrestling.net - WWE: L’infortunio di AJ Styles ha rovinato i piani per un’importante storyline

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ritorno di AJdopo diversi mesi di assenza ha fatto felici parecchi fan, che però hanno ben presto mutato il loro umore. Il Phenomenal One, infatti, dopo un accorato discorso al WWE Universe, è stato interrotto da Carmelo Hayes, col quale poi si è sfidato in un match. L’incontro, che aveva su di se grandi aspettative, è stato interrotto a causa deldi AJ, che se prima appariva come un work, adesso ha le connotazioni di un’ultima, fatale ricaduta. Addio o ritiro dopo la risonanza Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, AJ era arrabbiato per l’a situazione, in quan’infortunio poiché avrebbe iniziato unaper un tour d’addio o, addirittura, per il ritiro. Questo è ancora il piano, ma dipenderà dai risultati della prossima risonanza magnetica di, che determinerà l’entità del