"Uragano Milton? Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui c'è il sole. Tanto vento e basta" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Raga, in Italia esagerano! A Miami c'è il sole e la gente è in spiaggia!". Con queste parole, Elettra Lamborghini, in diretta dal suo appartamento di Miami, rassicura i fan preoccupati per gli effetti dell'Uragano Milton che nelle scorse ore si è abbattuto sulla Florida provocando la morte di almeno 10 persone e migliaia di sfollati. La cantante, che vive nella città americana con il marito Afrojack, ha scelto Instagram per fare il punto sulla situazione, smentendo le notizie allarmistiche diffuse nel nostro Paese e spiegando di essere tranquilla e serena data la distanza con le aree interessate dal passaggio del ciclone. "Ieri notte, Tanto vento e basta", ha scritto Elettra nella sua prima storia, minimizzando l'intensità dell'Uragano. "Doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok. La parte interessata della Florida è Tampa, a 4 ore di macchina da qui".

Originario di Saronno, in provincia di Milano, Giacomo Sanvitale si trova in Florida per studiare al college. Su Instagram ha circa 120. Se giochi bene, a fine anno c'è il draft e la squadra di MLS ti viene a prendere", ha raccontato a Radio Dee Jay.