Ucraina: Mosca trasferisce 50.000 soldati nel Kursk (Di venerdì 11 ottobre 2024) Kiev, 11 ott. (Adnkronos) - La Russia ha trasferito circa 50.000 soldati da altri settori del fronte nell'oblast di Kursk. Lo ha dichiarato il comandante in capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky alla televisione nazionale. L'Ucraina ha lanciato l'offensiva nel Kursk all'inizio di agosto, sostenendo di aver conquistato fino a 1.300 chilometri quadrati e 100 insediamenti. La leadership Ucraina ha affermato che uno degli obiettivi principali dell'operazione era distogliere le forze russe dai campi di battaglia ucraini. Liberoquotidiano.it - Ucraina: Mosca trasferisce 50.000 soldati nel Kursk Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Kiev, 11 ott. (Adnkronos) - La Russia ha trasferito circa 50.000da altri settori del fronte nell'oblast di. Lo ha dichiarato il comandante in capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky alla televisione nazionale. L'ha lanciato l'offensiva nelall'inizio di agosto, sostenendo di aver conquistato fino a 1.300 chilometri quadrati e 100 insediamenti. La leadershipha affermato che uno degli obiettivi principali dell'operazione era distogliere le forze russe dai campi di battaglia ucraini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina invita Onu e Cicr in territori occupati di Kursk - Mosca : "provocazione"; Putin arruola 180mila nuovi soldati - ultimo aumento nel 2023 - L'ultimo aumento . Il premier russo ha firmato un decreto che porta a 1,5 milioni di soldati l'esercito, con 180mila nuove immissioni nei ranghi. Comprendendo anche il personale civile, l'organico totale delle forze armate russe passa così a 2,389 milioni di unità rispetto ai precedenti 2,209 milioni. (Ilgiornaleditalia.it)

Putin aumenta l’esercito russo fino a 1.5 milioni di soldati. Lo zar corre ai ripari per l’emergenza Kursk - Roma, 16 settembre 2024 - Quando Vladimir Putin è salito al potere l'esercito russo aveva circa un milione di effettivi. Ora per volontà del presidente l'organico delle forze armate russe passerà a circa 1. 000 dei suoi soldati erano dispiegati in Ucraina. Putin, anche vista l'emergenza nel Kursk, con l'avanzata delle forze ucraine in territorio russo, ha firmato un decreto che aumenta il numero ... (Quotidiano.net)

Ucraina : Mosca - ‘Kiev ha perso oltre 13mila soldati a Kursk’ - L'articolo Ucraina: Mosca, ‘Kiev ha perso oltre 13mila soldati a Kursk’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Mosca, 14 set. Sono stati catturati anche cinque militari delle forze armate ucraine”. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, precisando che nel ultimo giorno Kiev ha inoltre perso “15 veicoli corazzati, tra cui 2 carri armati, oltre a 2 pezzi di artiglieria. (Calcioweb.eu)