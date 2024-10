Tragico malore nella sera di ieri | nonostante i soccorsi non è stato possibile salvare l’ex sindaco Michele Moschetta Aveva 58 anni Sotto choc la comunità di Ausonia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ta di, una tragedia ha colpito profondamente ladi, dove èritrovato senza vita. Poco prima delle 21:00, i soccorritori del 118 sono stati chiamati sul posto, matutti i tentativi di rianimazione, pernon c’ènulla da fare. La notizia ha rapidamente scosso l’intero paese, lasciando una profonda tristezza tra i suoi abitanti. La figura diera una figura ben nota e rispettata ad. Ex primo cittadino ed ex presidente del Parco degli Aurunci, si era sempre impegnato attivamente per il suo territorio, contribuendo a numerosi progetti e iniziative di sviluppo.