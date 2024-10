Tragedia nel calcio francese: è morto il giocatore collassato in campo per la rottura di un aneurisma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alexis Lescaille, 34enne giocatore dell'AS La Châtaigneraie che milita nel Championnat National 3, il quinto livello del calcio francese è morto a cinque giorni dal malore accusato mentre stava giocando una partita contro l'Angers. Trasportato d'urgenza in ospedale gli è stata diagnosticata la rottura di un aneurisma: in segno di lutto tutte le partite del campionato del weekend sono state sospese. Fanpage.it - Tragedia nel calcio francese: è morto il giocatore collassato in campo per la rottura di un aneurisma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alexis Lescaille, 34ennedell'AS La Châtaigneraie che milita nel Championnat National 3, il quinto livello dela cinque giorni dal malore accusato mentre stava giocando una partita contro l'Angers. Trasportato d'urgenza in ospedale gli è stata diagnosticata ladi un: in segno di lutto tutte le partite del campionato del weekend sono state sospese.

