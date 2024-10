Tesori del bosco, nuova edizione. Degustazioni e spettacoli in centro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Funghi e tartufi, ma non solo, nella 27ª edizione dei "Tesori del bosco", la mostra mercato in calendario per dopodomani a Cingoli, nella tensostruttura in piazza Vittorio Emanuale II dalle 9 alle 20. Impegno organizzativo dell’assessorato municipale all’Ambiente e all’Agricoltura, patrocinante la Regione Marche. Ampia la collaborazione di sodalizi istituzionali e culturali per l’evento, in cui degustazione e vendita di prodotti tipici si propongono all’insegna d’un allettante repertorio di prodotti, comun denominatore la provenienza silvestre: elisir e marmellate, farine di grano, mais e farro dell’antico mulino Bravi che macina a palmenti azionati ad acqua, salumi, frutti e frutta. Ilrestodelcarlino.it - Tesori del bosco, nuova edizione. Degustazioni e spettacoli in centro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Funghi e tartufi, ma non solo, nella 27ªdei "del", la mostra mercato in calendario per dopodomani a Cingoli, nella tensostruttura in piazza Vittorio Emanuale II dalle 9 alle 20. Impegno organizzativo dell’assessorato municipale all’Ambiente e all’Agricoltura, patrocinante la Regione Marche. Ampia la collaborazione di sodalizi istituzionali e culturali per l’evento, in cui degustazione e vendita di prodotti tipici si propongono all’insegna d’un allettante repertorio di prodotti, comun denominatore la provenienza silvestre: elisir e marmellate, farine di grano, mais e farro dell’antico mulino Bravi che macina a palmenti azionati ad acqua, salumi, frutti e frutta.

