Spazzato dall'uragano Milton in mare aperto, si salva grazie a un freezer (Di venerdì 11 ottobre 2024) "È sopravvissuto grazie a un giubbotto di salvataggio, al suo segnalatore di posizione di emergenza e a un refrigeratore" specifica la Guardia costiera statunitense sull'assurda storia dell'uomo che ha resistito per ore in mare aperto, a circa 48 chilometri da Longboat Key, in Florida, restando Europa.today.it - Spazzato dall'uragano Milton in mare aperto, si salva grazie a un freezer Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "È sopravvissutoa un giubbotto ditaggio, al suo segnalatore di posizione di emergenza e a un refrigeratore" specifica la Guardia costiera statunitense sull'assurda storia dell'uomo che ha resistito per ore in, a circa 48 chilometri da Longboat Key, in Florida, restando

