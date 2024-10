Ilgiorno.it - San Carlo Acutis: chi era il 15enne patrono del web, morto di leucemia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Sono destinato a morire". Una frase che normalmente non si sente pronunciare, per di più con un sorriso sulla labbra, da una cui hanno appena comunicato che quella che sembrava un’innocua influenza è in realtà unaincurabile. Ma, o meglio Sandi internet’, di ordinario non ha avuto quasi nulla. La vitanasce a Londra il 3 maggio del 1991 da papà Andrea e mamma Antonia. Il nome lo deve al nonno paterno, uomo d'affari ed ex proprietario della Vittoria Assicurazioni. Tuttavia, fin dalla sua infanzia,dimostrò che il suo percorso sarebbe stato lontano da contratti e bilanci. Dopo i primi anni londinesi infatti, la famigliasi trasferisce a Milano per il lavoro del padre.