Regione Lazio Comunità Energetiche Rinnovabili assessora Palazzo | via libera al sostegno

Regione Lazio – Via libera della Regione Lazio al sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili. È stata infatti approvata dalla Giunta regionale la delibera, proposta dall'assessore all'Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, fondamentale per l'avvio delle azioni nell'ambito del Programma regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027. Per l'attuazione di questa misura è stata prenotata la somma complessiva di 10 milioni

