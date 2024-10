Ragazze lui… Non potete capire Grande Fratello Shaila Gatta confessa tra l’imbarazzo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)sorprende ancora una volta i telespettatori del2024. Nella notte, l’ex velina ha fatto una confessione inaspettata al trio di Non è la Rai, che ribalta completamente la sua situazione sentimentale all’interno della casa. Una svolta “hot”. Dall’inizio del reality, la ballerina ha diviso le sue attenzioni tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Dopo tentennamenti e dubbi su chi fosse davvero l’uomo giusto per lei,sembrava aver trovato la sua risposta: non sarebbe stato il pallavolista argentino. E lui, da vero gentiluomo, ha deciso di farsi da parte. Leggi anche: “Ora campo in una tenda”. La supervip caduta in disgrazia, dal lusso esagerato a una vita di stenti “, lui Non”.