Podolski, accoltellamenti e scontri durante la sua partita di addio. Cosa è successo all'ex Inter? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Podolski, nella giornata della sua partita di addio ci sono stati scontri e accoltellamenti. Ecco Cosa è successo all'ex Inter Podolski ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Per celebrare questa giornata di addio al calcio, l'ex Inter ha organizzato una partita a cui hanno preso parte alcuni compagni di squadra del Gornik Zabrze in Polonia, dove l'attaccante

