Anteprima24.it - “Piedibus”, il Comune chiama i volontari per la gestione del servizio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino ha pubblicato l’avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti disponibili alladel” per l’anno scolastico 2024/2025 https://serviziweb..avellino.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/7833285. La procedura è indirizzata agli enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale (RUNTS) da almeno sei mesi. Ma anche alle organizzazioni diato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale. Ilconsisterà nell’accompagnamento a piedi per 5 giorni a settimana delle alunne e degli alunni degli Istituti Statali Comprensivi che hanno aderito al Progetto, da un luogo di raccolta,to FERMATA, per arrivare all’ingresso della loro scuola e viceversa.