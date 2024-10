Non ne potete più di sentire “Espresso”? Sabrina Carpenter si scusa… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono delle canzoni che, una volta che entrano in testa, fanno fatica a uscirne. Come Espresso, la hit estiva di Sabrina Carpenter che, ancora in questo periodo, domina le classifiche di tutto il mondo. Complice il ritornello catchy, l’uso smodato in Reels e TikTok, l’heavy rotation nelle radio. Sabrina Carpenter: «Siete studi di Espresso?» La cantante del momento, 25 anni, è salita sul palco del Time100 Next ai Pier 59 Studios di New York dove si è esibita con i suoi successi, tra cui il singolo Please, Please, Please (prodotto da Jack Antonoff, marito di Margaret Qualley). È poi stata la volta di Espresso ma, prima di attaccare con l’intro, la cantante ha messo le mani avanti con la platea. «Se ne siete stufi, mi dispiace. Altrimenti, cantate insieme!» ha detto prima di esibirsi sulle note della sua hit più famosa. Amica.it - Non ne potete più di sentire “Espresso”? Sabrina Carpenter si scusa… Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono delle canzoni che, una volta che entrano in testa, fanno fatica a uscirne. Come Espresso, la hit estiva diche, ancora in questo periodo, domina le classifiche di tutto il mondo. Complice il ritornello catchy, l’uso smodato in Reels e TikTok, l’heavy rotation nelle radio.: «Siete studi di Espresso?» La cantante del momento, 25 anni, è salita sul palco del Time100 Next ai Pier 59 Studios di New York dove si è esibita con i suoi successi, tra cui il singolo Please, Please, Please (prodotto da Jack Antonoff, marito di Margaret Qualley). È poi stata la volta di Espresso ma, prima di attaccare con l’intro, la cantante ha messo le mani avanti con la platea. «Se ne siete stufi, mi dispiace. Altrimenti, cantate insieme!» ha detto prima di esibirsi sulle note della sua hit più famosa.

