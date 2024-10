Mister Movie | Il film Voltron aggiunge Henry Cavill al cast, ma chi interpreterà? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Amazon MGM Studios ha iniziato a rivelare il cast per il tanto atteso film Voltron, e la notizia più sorprendente riguarda Henry Cavill, noto per i suoi ruoli iconici in The Witcher e Superman. Anche se non è ancora chiaro chi interpreterà Cavill nel film, la sua presenza nel cast, confermata da Variety, ha già Mistermovie.it - Mister Movie | Il film Voltron aggiunge Henry Cavill al cast, ma chi interpreterà? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Amazon MGM Studios ha iniziato a rivelare ilper il tanto atteso, e la notizia più sorprendente riguarda, noto per i suoi ruoli iconici in The Witcher e Superman. Anche se non è ancora chiaro chinel, la sua presenza nel, confermata da Variety, ha già

