Milan, Nazionale, Matteo Gabbia deve ancora attendere per l’esordio con Luciano Spalletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, L’Italia di Luciano Spalletti pareggia 2-2 contro il Belgio: per ora nessuna traccia del difensore rossonero Matteo Gabbia Il momento di Matteo Gabbia rappresenta forse una delle poche note positive del Milan di Paulo Fonseca. Come noto il difensore rossonero dalla nascita, dopo il goal che ha deciso il derby contro l’Inter, ha finalmente conquistato un altro sogno, ossia la convocazione nella Nazionale di Luciano Spalletti. Ieri gli azzurri hanno affrontato il Belgio, pareggiando 2-2 dopo un vantaggio di ben due reti, è arrivata la rimonta degli avversari. Tuttavia, per il difensore rossonero non è arrivato l’ingresso in campo. Si dovrà dunque ancora attendere per vederlo in azione con la maglia azzurra. Dailymilan.it - Milan, Nazionale, Matteo Gabbia deve ancora attendere per l’esordio con Luciano Spalletti Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), L’Italia dipareggia 2-2 contro il Belgio: per ora nessuna traccia del difensore rossoneroIl momento dirappresenta forse una delle poche note positive deldi Paulo Fonseca. Come noto il difensore rossonero dalla nascita, dopo il goal che ha deciso il derby contro l’Inter, ha finalmente conquistato un altro sogno, ossia la convocazione nelladi. Ieri gli azzurri hanno affrontato il Belgio, pareggiando 2-2 dopo un vantaggio di ben due reti, è arrivata la rimonta degli avversari. Tuttavia, per il difensore rossonero non è arrivato l’ingresso in campo. Si dovrà dunqueper vederlo in azione con la maglia azzurra.

