Meloni deve avere più coraggio ora sanzioni e stop alle armi a Israele | parla Marton M5S

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha attaccato di nuovo le postazioni Unifil. Bruno, senatore del Movimento 5 Stelle, è la classica goccia che fa traboccare il vaso? Ciò che sta facendo Netanyahu non è più tollerabile? “Credo sia in preda di una sorta di delirio di onnipotenza, la dichiarazione fatta “IDF ha ordinato ai soldati ONU di rimanere nei Bunker” lo dimostra ampiamente. Analoghi crimini di guerra sono accaduti in passato ad opera di milizie irregolari in Bosnia o in Somalia negli anni ’90. Non è tollerabile che un Paese amico eato comeattacchi deliberatamente i caschi blu dell’Onu rischiando di uccidere militari europei e italiani allo scopo di intimidire il contingente Onu per farlo sloggiare.