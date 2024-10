Marciapiede disseminato di escrementi: alunni della "Rodari" costretti allo slalom (Di venerdì 11 ottobre 2024) È disseminato di escrementi il Marciapiede antistante alla scuola primaria Rodari, in via Don Minzoni, a Brindisi. La segnalazione arriva da alcuni genitori che ogni giorno, con figli al seguito, sono costretti a fare lo slalom fra le deiezioni canine Brindisireport.it - Marciapiede disseminato di escrementi: alunni della "Rodari" costretti allo slalom Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Èdiilantistante alla scuola primaria, in via Don Minzoni, a Brindisi. La segnalazione arriva da alcuni genitori che ogni giorno, con figli al seguito, sonoa fare lofra le deiezioni canine

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Vogliamo strade sicure": la fiaccolata in memoria di Mirko Conserva - Più di cento persone al corteo in ricordo del 20enne morto a seguito di un incidente. Il papà di Mirko: "Queste tragedie non si ripetano". La famiglia si rivolge a un legale: "Da accertare eventuali r ... (brindisireport.it)