Lotito: “I club oggi sono stati ostaggio dei comportamenti di alcuni tifosi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo ha detto, agli "stati generali del calcio italiano", organizzati al Festival dello sport di Trento, il presidente della Lazio, Claudio Lotito Golssip.it - Lotito: “I club oggi sono stati ostaggio dei comportamenti di alcuni tifosi” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo ha detto, agli "generali del calcio italiano", organizzati al Festival dello sport di Trento, il presidente della Lazio, Claudio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Lotito : "I fondi nei club? Non esistono più presidenti co***oni che mettono i soldi" - Claudio Lotito è ospite in questi giorni del Festival dello Sport, in scena a Trento. Il patron della Lazio è tornato a parlare delle riforme... (Calciomercato.com)

Inchiesta ultras - Lotito : «I club scelgano sempre la legalità » -  Inchiesta ultras, la situazione al 4 ottobre IL PUNTO – L’Inter, per quanto riguarda l’inchiesta, si dichiara “innocente e parte lesa”, rivelandosi pronta a collaborare su ogni fronte con la Procura per risolvere la questione. Per quanto riguarda i fatti ora in discussione, non li conosco e quindi non mi esprimo in merito». (Inter-news.it)

Lazio - Lotito in ricordo di Eriksson : “Il calcio ha perso un grande uomo - il club non lo dimenticherà mai” - Mi verrebbe voglia di abbracciarlo ancora, per sussurrargli ad un orecchio che la Lazio non lo dimenticherà mai. Il suo coraggio nell’affrontare la malattia che lo ha colpito è stato esempio ed insegnamento per chiunque lo abbia ascoltato. La Lazio piange Sven-Goran Eriksson, ex tecnico biancoceleste scomparso a 76 anni. (Sportface.it)