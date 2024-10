Libera professione durante l'orario di servizio: l'Asl Torino licenzia due medici dell'ospedale Oftalmico (Di venerdì 11 ottobre 2024) L‘Asl Torino ha individuato due medici dipendenti che esercitavano la Libera professione all'ospedale Oftalmico di via Juvarra risultando in orario di servizio "come dimostrato dalle bollature effettuate", precisa la stessa azienda in una nota di oggi, venerdì 11 ottobre 2024. "La commissione di Torinotoday.it - Libera professione durante l'orario di servizio: l'Asl Torino licenzia due medici dell'ospedale Oftalmico Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L‘Aslha individuato duedipendenti che esercitavano laall'di via Juvarra risultando indi"come dimostrato dalle bollature effettuate", precisa la stessa azienda in una nota di oggi, venerdì 11 ottobre 2024. "La commissione di

