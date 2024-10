Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix sostiene che c’è del “calore” nel controverso finale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix sostiene che c’è del “calore” nel controverso finale Se non avete ancora visto Joker: Folie à Deux (qui la recensione), di seguito si faranno importanti spoiler sul suo finale (qui puoi leggere la spiegazione del finale). Alla fine del discusso sequel di Todd Phillips, Arthur Fleck incontra una fine scioccante (ma forse inevitabile) quando viene ucciso da un altro detenuto di Arkham dopo essersi assunto la responsabilità dei crimini commessi nel primo film rinunciando al suo personaggio di “Joker” e confessando durante il processo. L’individuo senza nome – che il pubblico dovrebbe vedere come il vero Joker – ferma Fleck per raccontargli una barzelletta, assestandogli poi ripetute coltellate all’addome. Mentre Arthur si dissangua a terra, sullo sfondo vediamo il detenuto incidersi un sorriso sul volto con il coltello. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)che c’è del “” nelSe non avete ancora visto(qui la recensione), di seguito si faranno importanti spoiler sul suo(qui puoi leggere la spiegazione del). Alla fine del discusso sequel di Todd Phillips, Arthur Fleck incontra una fine scioccante (ma forse inevitabile) quando viene ucciso da un altro detenuto di Arkham dopo essersi assunto la responsabilità dei crimini commessi nel primo film rinunciando al suo personaggio di “” e confessando durante il processo. L’individuo senza nome – che il pubblico dovrebbe vedere come il vero– ferma Fleck per raccontargli una barzelletta, assestandogli poi ripetute coltellate all’addome. Mentre Arthur si dissangua a terra, sullo sfondo vediamo il detenuto incidersi un sorriso sul volto con il coltello.

