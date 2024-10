Bergamonews.it - Il presidente dell’UEFA applaude l’Atalanta: “Successo frutto di coraggio e visione”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una “potenza europea” che ha raggiunto unche è“di”. Parole di Aleksander Ceferin,e numero uno del calcio europeo, per descriveree la sua ascesa. Il plauso è arrivato durante il suo discorso in apertura dell’assemblea dell’European Club Association (ECA) ad Atene nella mattina di giovedì (10 ottobre). “ Basta guardare, vincitrice dell’Europa League e originaria di una regione dominata da due ‘giganti’. Contro ogni presi è affermata come una potenza europea. La scorsa stagione ha festeggiato il suo primo titolo continentale in assoluto, un risultato incredibile per un club che ha bussato alla porta dell’eccellenza dal 2020, quando ha sfiorato la semifinale di Champions League”. E ancora: “Il loroè basato su ideese combinate cone con una gestione finanziaria sostenibile.