Fridays for Future, studenti in piazza a Roma per il 'No Meloni Day' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono migliaia gli studenti che hanno affollato le strade della capitale per il 'No Meloni Day'. Tra i temi portati in piazza l'ambientalismo, in continuità con i Fridays for Future, la questione palestinese, il ddl sulla sicurezza e la riforma Valditara. I manifestanti dicono no a quelle che definiscono"le misure repressive e guerrafondaie" del governo Meloni, che contestano promettendo un caldo autunno di proteste. I tantissimi giovani scesi in piazza hanno marciato da Circo Massimo fino al ministero dell'istruzione, tra cori, striscioni e cartelloni. Tante le sigle che hanno aderito, molte studentesche, come OSA e Cambiare Rotta, collettivi dei licei, ma anche Legambiente e Non una di meno e molte altre.

