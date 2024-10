ExpertBook P5 è il primo laptop Copilot+ di Asus per il lavoro con a bordo Lunar Lake (Di venerdì 11 ottobre 2024) Intel Core Ultra 7 258V e 32 GB di RAM. Il valore in TOPS per i calcoli IA dell’intera piattaforma tocca i 120 punti. Il tutto in 1,65 cm di spessore e un peso di 1,29 kg Dday.it - ExpertBook P5 è il primo laptop Copilot+ di Asus per il lavoro con a bordo Lunar Lake Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Intel Core Ultra 7 258V e 32 GB di RAM. Il valore in TOPS per i calcoli IA dell’intera piattaforma tocca i 120 punti. Il tutto in 1,65 cm di spessore e un peso di 1,29 kg

