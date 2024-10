Elly Schlein, canta e balla che ti passa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sinistra in visibilio per la segretaria dem che balla, canta e gioca a calcio. Meglio della Meloni che, dicono, "sta sperimentando la fatica del governare". Gli italiani, però, stanno con chi lavora Ilgiornale.it - Elly Schlein, canta e balla che ti passa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sinistra in visibilio per la segretaria dem chee gioca a calcio. Meglio della Meloni che, dicono, "sta sperimentando la fatica del governare". Gli italiani, però, stanno con chi lavora

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il problema della destra è che si scandalizza perché Elly Schlein balla con Elodie e canta con J-Ax - La criptonite della destra italiana sono la cultura e la musica pop, che esprimono valori e una poetica lontano anni luce dalla sensibilità di Giorgia Meloni e soci. Elly Schlein lo ha capito, e per questo sale sul palco degli Articolo 31.Continua a leggere . (Fanpage.it)

BALLANDO CON LE STELLE : BARBARA D’URSO INCANTA TUTTI. FOTO - VIDEO E DICHIARAZIONI - ” è stato il primo commento della giurata. Milly Carlucci ha intervistato Barbara d’Urso in un contesto celebrativo del ballerino per una notte che mancava da molto tempo ed è stato reintrodotto appositamente. Questa è una grande sfida per me, non vi aspettate niente di magico. La d’Urso si è esibita con il maestro e giudice internazionale di ballo Gianni Scandiffio in una bachata sulle note di ... (Bubinoblog)

I Cugini di Campagna cantano e ballano con le zeppe - Canino ironizza : “La versione laica di Suor Cristina” - L'esibizione de I Cugini di Campagna che cantano e ballano con le zeppe, scatena l'ironia di Fabio Canino in giuria L'articolo I Cugini di Campagna cantano e ballano con le zeppe, Canino ironizza: “La versione laica di Suor Cristina” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)