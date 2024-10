Due soldati libanesi morti in raid israeliano (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'esercito del Libano ha comunicato che due soldati sono stati uccisi e altri tre feriti in un attacco israeliano a un avamposto militare a Kafra, nel Sud del Libano. Today.it - Due soldati libanesi morti in raid israeliano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'esercito del Libano ha comunicato che duesono stati uccisi e altri tre feriti in un attaccoa un avamposto militare a Kafra, nel Sud del Libano.

Attacco israeliano a Unifil - Tajani : "Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah" - Ribadisco: i soldati italiani non si toccano". (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "E' inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. (Iltempo.it)

Attacco israeliano a Unifil - Tajani : "Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah" - Ribadisco: i soldati italiani non si toccano". (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "E' inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. (Liberoquotidiano.it)

Tajani : “I soldati italiani non si toccano - ho scritto di nuovo al ministro israeliano” - Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel giorno in cui per la seconda volta in 24 ore Israele ha aperto il fuoco sul quartier generale della missione Unifil, l’operazione di peacekeeping che da quasi vent’anni fa da cuscinetto al confine con il Libano, della quale fa parte anche un consistente contingente italiano. (Ilfattoquotidiano.it)