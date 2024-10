Cina-Australia: scoperte oltre 160.000 specie di virus con strumento IA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – oltre 160.000 nuove specie di virus sono state scoperte da ricercatori cinesi e Australiani grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Australia: scoperte oltre 160.000 specie di virus con strumento IA Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) –160.000 nuovedisono stateda ricercatori cinesi eni grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Agenzia Xinhua

