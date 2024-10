Catania pestano parente e gli sparano con una carabina ad aria compressa | arrestati padre e figlio

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo scorso 4 ottobre, gli agenti della questura dihanno condotto presso il carcere di Piazza Lanza Gioacchino Spampinato e Giovanni Battista Spampinato, di 58 e 36anni (), su disposizione della Procura di. I due sono entrambi accusati di tentato omicidio, aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dai futili. Le indagini hanno preso il via dopo una chiamata al centralino della questura in cui si segnalava un’aggressione nel quartiere di San Giorgio. Sul posto era stata inviata un’ambulanza del 118 per soccorrere un uomo aggredito da più persone, che presentava “ferite lacero contuse al volto, agli arti inferiori e superiori nonché con diverse tumefazioni, ecchimosi ed edemi in più parti del viso e del torace”.