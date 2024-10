Bonus Natale, ecco la guida definitiva (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tanto attesa circolare sul Bonus Natale è arrivata ieri, 10 ottobre 2024. Dopo il tentennamento sul riconoscimento del beneficio alle famiglie di fatto, poi escluso dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i punti dell’indennità una tantum destinata ai lavoratori dipendenti per l’anno in corso (circolare 19/E). Ricordiamo che lo Sbircialanotizia.it - Bonus Natale, ecco la guida definitiva Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La tanto attesa circolare sulè arrivata ieri, 10 ottobre 2024. Dopo il tentennamento sul riconoscimento del beneficio alle famiglie di fatto, poi escluso dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i punti dell’indennità una tantum destinata ai lavoratori dipendenti per l’anno in corso (circolare 19/E). Ricordiamo che lo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus Natale a 700mila toscani. A chi spetta - come richiederlo - In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e ... (Lanazione.it)

Arriva il Bonus Natale : cos’è - chi ne ha diritto e come richiederlo - monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. La somma, erogata in busta paga, viene quindi recuperata dai sostituti d’imposta il giorno successivo all’erogazione, tramite compensazione con il modello F24. d. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c. (Gravidanzaonline.it)

Bonus Natale 2024 : come ottenere i 100 euro - Nelle ultime settimane è stato chiarito il funzionamento del Bonus Natale da 100 euro, che sarà erogato ai dipendenti con la tredicesima mensilità, per chi rispetta specifici requisiti. . . Grazie a una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, si è fatta chiarezza sui requisiti necessari e sulle. (Casertanews.it)