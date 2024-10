Biglietti, iniziata la prevendita (Di venerdì 11 ottobre 2024) La prevendita dei Biglietti di Cesena-Sampdoria, match in programma domenica 20 ottobre, alle 17.15, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, inizierà oggi alle 10. I tagliandi saranno disponibili sul sito Vivaticket, presso il Centro Coordinamento Club Cesena e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Pure in occasione della sfida contro la Sampdoria, sarà attivo il sistema di prezzo dinamico dei Biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento della prevendita stessa. Ecco i prezzi, ai quali è necessario aggiungere i diritti di prevendita di 2 euro, relativi alla prima fase, che sarà attiva fino alle 9 di giovedì 17 ottobre. Ilrestodelcarlino.it - Biglietti, iniziata la prevendita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladeidi Cesena-Sampdoria, match in programma domenica 20 ottobre, alle 17.15, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, inizierà oggi alle 10. I tagliandi saranno disponibili sul sito Vivaticket, presso il Centro Coordinamento Club Cesena e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Pure in occasione della sfida contro la Sampdoria, sarà attivo il sistema di prezzo dinamico deiche prevede la suddivisione del periodo diin tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento dellastessa. Ecco i prezzi, ai quali è necessario aggiungere i diritti didi 2 euro, relativi alla prima fase, che sarà attiva fino alle 9 di giovedì 17 ottobre.

