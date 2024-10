Aurora boreale illumina il cielo abruzzese grazie a una tempesta solare (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Aquila - Scatti spettacolari da Tossicia, Campo Imperatore e Francavilla diventano virali sui social, immortalando l’evento straordinario nel cuore dell’Abruzzo. Fenomeno straordinario in Abruzzo: Aurora boreale e tempesta solare incantano Nella notte scorsa, anche l'Abruzzo ha potuto ammirare un evento raro quanto affascinante: una spettacolare Aurora boreale, fenomeno generalmente visibile solo nelle regioni prossime al Polo Nord. Il cielo si è tinto di colori straordinari grazie all'effetto di una potente tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra, regalando agli abitanti del luogo una visione indimenticabile. Tra le 22:30 e le 23:00, Maria Laura Catalogna, fotografa amatoriale, è riuscita a catturare l'evento nel comune di Tossicia, in provincia di Teramo. I suoi scatti, di una bellezza mozzafiato, hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virali in poche ore. Abruzzo24ore.tv - Aurora boreale illumina il cielo abruzzese grazie a una tempesta solare Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Aquila - Scatti spettacolari da Tossicia, Campo Imperatore e Francavilla diventano virali sui social, immortalando l’evento straordinario nel cuore dell’Abruzzo. Fenomeno straordinario in Abruzzo:incantano Nella notte scorsa, anche l'Abruzzo ha potuto ammirare un evento raro quanto affascinante: una spettacolare, fenomeno generalmente visibile solo nelle regioni prossime al Polo Nord. Ilsi è tinto di colori straordinariall'effetto di una potentegeomagnetica che ha colpito la Terra, regalando agli abitanti del luogo una visione indimenticabile. Tra le 22:30 e le 23:00, Maria Laura Catalogna, fotografa amatoriale, è riuscita a catturare l'evento nel comune di Tossicia, in provincia di Teramo. I suoi scatti, di una bellezza mozzafiato, hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virali in poche ore.

