Argentina, Messi infastidito: «Il campo non ci ha aiutato. Non potevamo fare due passaggi di fila» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come dimostrano le riprese televisive e diverse immagini apparse sui social, l’Argentina è scesa in campo per il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Venezuela un campo che sembrava una piscina. Un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, che ha compromesso la qualità del gioco e messo anche a rischio la loro incolumità. Di questo si è lamentato dopo il pareggio Messi, spiegando che non era possibile fare due passaggi di seguito Partido demorado en el Estadio Monumental de Maturín debido al mal estado del campo de juego Mirá el partido en https://t.co/2ECurz7ibV y alentá a #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo pic.twitter.com/Phb8lmC6nG — telefe (@telefe) October 10, 2024 Il manto erboso dell’Estadio Monumental della città venezuelana è stato compromesso dalle violenti piogge degli ultimi giorni. Ilnapolista.it - Argentina, Messi infastidito: «Il campo non ci ha aiutato. Non potevamo fare due passaggi di fila» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come dimostrano le riprese televisive e diverse immagini apparse sui social, l’è scesa inper il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Venezuela unche sembrava una piscina. Un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, che ha compromesso la qualità del gioco e messo anche a rischio la loro incolumità. Di questo si è lamentato dopo il pareggio, spiegando che non era possibileduedi seguito Partido demorado en el Estadio Monumental de Maturín debido al mal estado delde juego Mirá el partido en https://t.co/2ECurz7ibV y alentá a #XTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo pic.twitter.com/Phb8lmC6nG — telefe (@telefe) October 10, 2024 Il manto erboso dell’Estadio Monumental della città venezuelana è stato compromesso dalle violenti piogge degli ultimi giorni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezuela-Argentina 1-1 - Messi : “Difficile giocare su un campo così” - . L’Argentina non riesce a tornare al successo, ma con il pari ottenuto in Venezuela mantiene la testa della classifica nell qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026. I campioni del Mondo affronteranno una Bolivia reduce da tre vittorie consecutive. Un match caratterizzato dalla pioggia che ha tardato l’inizio e ha influito poi sulle condizioni del terreno di gioco: “Non è facile giocare in ... (Sportface.it)

Il campo di Venezuela-Argentina è una piscina - Messi infastidito : “Non potevamo fare due passaggi di fila” - Il campo di Venezuela-Argentina è una piscina, Messi non nasconde il suo fastidio per le condizioni del terreno di gioco: "Non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Il campo non ci ha aiutato a fare quello che volevamo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Argentina-Cile - Nico Gonzalez lascia il campo dolorante : Juventus in apprensione - Non si è sbilanciato neppure il ct Lionel Scaloni, il quale a fine partita si è limitato a dire che le condizioni di Nico Gonzalez sono “da valutare“. L’attaccante si è infatti infortunato durante il match Argentina-Cile, valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Schierato titolare da Scaloni, l’ex Fiorentina ha chiesto il cambio a inizio ripresa, abbandonando il terreno di ... (Sportface.it)