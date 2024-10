Lanazione.it - Amelia, crolla una parete rocciosa in zona abitata: intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Terni), 11 ottobre 2024 – Paura per il crollo di unanel territorio comunale di. Accade in via del Monte. Alcune persone hanno sentito il boato delle rocce finite a terra. E’ accaduto nei pressi di una. Il crollo ha sfiorato un capannone non utilizzato e ha di fatto imprigionato alcune auto parcheggiate. Queste ultime, che non hanno subito danni, sono state poi liberate dalla ruspa deidel, intervenuti con il personale del comando di Terni e con quello della sede centrale con il Gruppo operativo speciale. Da capire cosa abbia provocato il distacco delle rocce. S ul luogo del crollo anche il sindaco dicon il personale dell’ufficio tecnico, il vicesindaco, i carabinieri die la polizia locale. Lainteressata al crollo è stata transennata e interdetta.