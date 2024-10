Ilrestodelcarlino.it - Afferra le borse dal cestino delle biciclette, 3 donne scippate in 2 giorni: arrestato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 11 ottobre 2024 - Tre scippi in due. Tutti ai danni di anziane che circolavano in sella alla propria bicicletta, principalmente nei pressi dell’ospedale. Le vittime, ultra 70enni, venivano prima seguite, poi avvicinate e affiancate da un 40enne, anche lui in bici. L’uomo, veloce nella sua destrezza,va leposizionate nele fuggiva. Fuggiva verso la stazione ferroviaria dove si cambiava d’abito, per non essere più riconosciuto. Ma nonostante questo escamotage, ieri pomeriggio è statoil 40enne, residente a Mondolfo, con problemi di tossicodipendenza e piccoli precedenti penali. Perché l’ultima sua vittima, più giovane rispetto alle due anziane che aveva derubato con destrezza iprecedenti, lo ha rincorso dallo stadio fino a via Pisacane.