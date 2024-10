Addio a Pontigia. Aveva costruito il Don Bosco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un costruttore edile con i fiocchi, un imprenditore che ha creato alloggi, villette, palazzi, uffici, interi quartieri come la zona di Don Bosco a Viareggio. All’età di 90 anni è scomparso Angelo Paolo Pontigia, camaiorese di origine ma viareggino di adozione. Era iscritto all’ordine dei geometri ma è stato un imprenditore e un costruttore davvero lungimirante. I campi incolti aldilà dell’Aurelia negli anni ‘70-’80 del Novecento divennero grazie a lui un quartiere residenziale con tanto di opere di urbanizzazione e gradevolezza estetica. Insomma, gli edifici di Pontigia si riconoscevano e diventarono un marchio di qualità ben riconosciuto oltre i confini comunaoli e versiliesi. Ovviamente con lui hanno lavorato moltissime persone : operai, idraulici, elettricisti, imbianchini che mai si sono dovuti lamentare per la correttezza dei pagamenti. Lanazione.it - Addio a Pontigia. Aveva costruito il Don Bosco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un costruttore edile con i fiocchi, un imprenditore che ha creato alloggi, villette, palazzi, uffici, interi quartieri come la zona di Dona Viareggio. All’età di 90 anni è scomparso Angelo Paolo, camaiorese di origine ma viareggino di adozione. Era iscritto all’ordine dei geometri ma è stato un imprenditore e un costruttore davvero lungimirante. I campi incolti aldilà dell’Aurelia negli anni ‘70-’80 del Novecento divennero grazie a lui un quartiere residenziale con tanto di opere di urbanizzazione e gradevolezza estetica. Insomma, gli edifici disi riconoscevano e diventarono un marchio di qualità ben riconosciuto oltre i confini comunaoli e versiliesi. Ovviamente con lui hanno lavorato moltissime persone : operai, idraulici, elettricisti, imbianchini che mai si sono dovuti lamentare per la correttezza dei pagamenti.

